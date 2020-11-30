شاهد.. ثوران بركان ليوتولو في إندونيسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

ثار بركان ليوتولو وأطلق الرماد إلى ارتفاع عال في السماء في جزيرة ليمباتا الإندونيسية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الهيئة الوطنية لأبحاث البراكين إن حالة التأهب المتعلقة ببركان "ليوتولو" لا تزال أعلى بدرجة واحدة عن المستوى الطبيعي، ونصحت السكان بالابتعاد عن دائرة نصف قطرها كيلومتران من فوهة البركان.

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