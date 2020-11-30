شاهد.. ثوران بركان ليوتولو في إندونيسيا
ثار بركان ليوتولو وأطلق الرماد إلى ارتفاع عال في السماء في جزيرة ليمباتا الإندونيسية، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت الهيئة الوطنية لأبحاث البراكين إن حالة التأهب المتعلقة ببركان "ليوتولو" لا تزال أعلى بدرجة واحدة عن المستوى الطبيعي، ونصحت السكان بالابتعاد عن دائرة نصف قطرها كيلومتران من فوهة البركان.
شاهد.. ثوران بركان ليوتولو في #إندونيسياhttps://t.co/aqwBAMUf0k#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Lepdslr11B— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 29, 2020
تعليقات