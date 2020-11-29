راكب يطعن سائق تكسي فقير في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم راكب سيارة أجرة على طعن السائق صاحب السيارة، يوم أمس السبت، بعدما أوصله إلى وجهته، لأسباب مجهولة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن سائق مركبة عمومية "تكسي" أُسعف إلى المستشفى إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة من قبل شخص مجهول صعد معه أثناء عمله.

وأضاف الناطق الإعلامي: "بالاستماع إلى أقوال السائق أفاد أنه وإثر خلاف حصل بينه وبين أحد الركاب أقدم ذلك الشخص غير المعروف له بالاعتداء عليه بواسطة أداة حادة، وعلى إثرها أُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج".

وأضاف الناطق الإعلامي أن المحققين في البحث الجنائي، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، تمكنوا من تحديد هوية الجاني وأُلقي القبض عليه، وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية وما زال التحقيق جارياً.

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