جنون الغيرة .. يحبس زوجته في قفص ويخلع أظافرها

المصدر: البيان الإلكتروني

قام زوج بتعذيب زوجته بعد إنجابها لابنتهما، لمدة خمسة أيام بعد أن حبسها داخل قفص حديدي على سطح منزلهم، لتأديبها على هروبها منه بسبب عنفه والغيرة.

ترقد الزوجة المسكينة ميرفت نيفيج داخل المستشفى وتغطي الكدمات جسدها ويظهر الرعب على وجها غير مصدقة أنها مازالت على قيد الحياة، بعد أن أنقذها الجيران عندما ابلغوا الشرطة عندما سمعوا صراخها.

تم اتهام إلياس إريك الرسام ومصمم الديكور البالغ من العمر "28 عامًا"، باحتجاز زوجته ميرفيت نيفيج لمدة خمسة أيام بعد أن أنجبت ابنتهما مؤخرًا ، وقام بتقييدها بالسلاسل وضربها بسلسلة وعصا واستخدم الكماشة لنزع أظافرها.

وجدتها الشرطة نصف عارية ومغطاة بالدماء، ونقلها المسعفون إلى مستشفى ولاية باليكليغول حيث تبين أنها مصابة بكسر في الجمجمة وكدمات شديدة في جسدها وفق صحيفة الأخبار المصرية.

تحدثت الأم التي تعيش في ملجأ بعد أن تركت سوريا عن محنتها وقالت إن زوجها قيدها بالسلاسل بعد أن عادت إلى المنزل لتلد، بعد أن قضت الكثير من الوقت في مأوى للنساء بعد زواجها من إريك قبل عامين.

قال ميرفيت: "كان يمارس العنف باستمرار لذلك هربت من المنزل وبقيت في ملجأ الدولة عدة مرات، لكنني عدت إلى المنزل لألد طفلتي وبعد الولادة، كان عنيفًا وقام بضربي وخلع أظافري بالكماشة، واختطف ابنتي البالغة من العمر 40 يومًا".



ميرفيت هي الزوجة الثانية لإريك، وبحسب ما ورد على صحيفة "ذا صن"، انتقلت ميرفيت إلى تركيا قبل تسع سنوات من سوريا مع أسرتها.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز