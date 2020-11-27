شاهد.. سعودي ينقذ محطة وقود من كارثة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن سعودي صباح اليوم "الجمعة" من إنقاذ محطة وقود بمحافظة محايل بعد اشتعال النيران بمركبة كانت تقف وسط المحطة.

وقال شامي بن محمد عسيري، إنه تفاجأ أثناء مروره وأسرته عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بمركبة تحترق وسط محطة وقود في محافظة محايل، فما كان منه إلا أن قام بإنزال أبنائه وزوجته خلف المحطة ومن ثم القيام بوضع مركبته من نوع لاند كروزر صالون في وضع الدفع الرباعي ودفع المركبة من الخلف إلى مكان بعيد عن المضخات، مخاطراً بنفسه ومركبته التي كانت تسير فوق النيران أثناء دفع المركبة المنكوبة. بحسب صحيفة سبق السعودية.

وقام محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بالاتصال على بالمواطن السعودي وشكره على ما قام به من عمل بطولي تسبب بعد إرادة الله في حماية الأرواح والممتلكات واعداً بتكريم يليق به.

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