واقعة مأساوية .. أم تخطف جثة طفلتها من المقبرة

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم زوج مصري زوجته بالتسبب في وفاة طفلتهما واختطاف جثتها من داخل المقبرة عقب علمها بأنه سيطلب تقرير الطب الشرعي.

وكشفت سلطات الأمن في محافظة الدقهلية عن ورود بلاغ من أحد الاشخاص في قرية تمى الامديد يتهم زوجته بالتسبب فى وفاة طفلتهما (4 أعوام) رغم دفنها.

وبحسب تقرير مفتش الصحة فإن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية، لكن الاب شك فى ذلك وقرر أن يخرج جثة ابنته للعرض على الطب الشرعي وقام بفتح المقبرة فلم يجدها، فاتهم زوجته وأهلها بالتسبب في وفاتها وخطفها من المقبرة بعد وفاتها خاصه عقب طلاقهما، بحسب وسائل إعلام مصرية.

فيما تقوم المباحث بالتحريات والفحص لكشف ملابسات الواقعه واستدعاء الام للاستماع إلى أقوالها بشأن المنسوب إليها من اتهامات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز