يحرق سيدة بعدما اتهمته بالسرقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقت النيابة العامة في مصر بلاغاً بدائرة قسم شرطة المندرة بمحافظة الإسكندرية يفيد بإشعال متهم النار في سيدة بقصد القتل.

وبانتقال الشرطة إلى محل البلاغ، أدلى شاهدان بإشعال المتهم النار في المجني عليها انتقاماً منها، لإبلاغها بارتكابه واقعة سرقتها من قبل، وفقاً لما نشره موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري.

وأسفرت التحريات عن سكب المتهم مادة بترولية على المجني عليها، وإشعاله النار بها قاصداً قتلها، انتقاماً من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفاً، بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها، وقد التقطت كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث مشاهد للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية، وتوجهه إلى مسكن المجني عليها.

وتبينت النيابة آثار حريق بمسكن المجني عليها وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم لما طرق باب المسكن وفتحه أحدهما، دفعه المتهم ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزاً زجاجة بلاستيكية تحوي مادة سائلة، سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن، وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.

ونفاذاً لقرار النيابة العامة بضبط المتهم ألقي القبض عليه، وأقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة.

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