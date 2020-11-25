حبس عصابة سرقت مجوهرات بـ580 ألفاً من منزل مدير

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي، اليوم، حكماً بالحبس 3 سنوات، والإبعاد عن الدولة بحق عصابة آسيوية "زائرة" من 6 أشخاص حضروا إلى دبي خصيصاً لسرقة المنازل والفلل التي غاب عنها أهلها بسبب السفر أو لغيره.

ونال اللصوص عقوبة الحبس المذكورة بعد إدانتهم بجريمة سرقة مجوهرات وساعات وإكسسوارات ثمينة من منزل مدير خليجي تقدر قيمتها بنحو 580 ألف درهم، حيث تم استهدف المنزل لكونه متطرفاً نسبياً عن المنطقة ولا توجد فلل ملاصقة أو مجاورة له.

تفصيلاً، جاء في ملف هذه الجريمة، التي وقعت في الأول من يناير الماضي، أن 6 أشخاص بينهم هارب، سرقوا ليلاً من فيلا مدير خليجي كان خارج الدولة مع عائلته، مستندات ووثائق خاصة، ومجوهرات عبارة عن 39 سوارة و53 خاتماً و85 حلق أذن و18 سلسلة عنق، و8 "بروش" و5 قلادات، وطقم مجوهرات وملعقة و8 وقطع متنوعة، عطفاً على سرقة 55 ساعة يد مختلفة الأنواع والماركات، تقدَّر قيمتها مجتمعة بنحو 580 ألف درهم.

وبينت التحقيقات أن اللصوص اتفقوا وخططوا لعملية السرقة وأعدوا لها العدة، وتوجهوا ليلاً إلى فيلا المجني عليه بواسطة سيارة مستأجرة، لتنفيذ عمليات السرقة، وبوصولهم إلى هناك، تسوروا الحائط الخارجي، وتسللوا للداخل من خلال نافذة غرفة الطعام الكائنة في الطابق الارضي، قبل أن يصعدوا إلى الطابق العلوي، ويتلفوا قفل باب غرفة النوم، ويدخلوها، حيث تمكنوا من سرقة خزنة حديدية تعاونوا على إخراجها من الفيلا ونقلوها إلى منطقة صحراوية، واستولوا على محتوياتها الثمينة التي أعيدت إلى أصحابها قبل التصرف بها من قبل الجناة الذين اتفقوا على بيعها للمتهم الهارب بـ350 ألف درهم، بعد أن وعدهم "الأخير" بتسليم المبلغ لهم عندما يعودون إلى موطنهم.

القبض على الجناة

وبموجب بلاغ تلقته الشرطة من المجني عليه الذي عاد للدولة في اليوم التالي للجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف إلى هوية المجرمين في أقل من 48 ساعة، بعد مداهمة مقر سكنهم في أحد أحياء المدينة العالمية في دبي.

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