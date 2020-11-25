الكويت: حبس 5 متهمين بتمويل تنظيم إرهابي بأموال تبرعات

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة التمييز الكويتية، بالحبس لـ 5 متهمين في قضية تمويل تنظيم محظور «داعش» وشراء أسلحة بأموال المتبرعين للشعب السوري، حيث قضت بالحبس لمدة 15 عاماً لوافد لبناني و10 سنوات لوافدين ومواطنين بتهمة بتوريد صواريخ وأسلحة لتنظيم «داعش». وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المقيم اللبناني، المنسق لإرسال الإرهابيين، والممول المالي والداعم اللوجستي لتنظيم «داعش»، ويدير موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ويستغله في تأييد تنظيم داعش الإرهابي، وعقد صفقات تجارية لشراء صواريخ نوع ( اف ان 6 ) لمصلحة التنظيم.

وكان المتهم اعترف أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع «اف ان 6» وأنه على اتصال دائم مع قياديي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

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