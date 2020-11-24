يقتل صديق عمره بسبب دراجة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب في مصر على قتل صديق عمره طمعاً في الاستيلاء على دراجته النارية.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مباحث دمياط، كشف ملابسات العثور على جثة مواطن في دمياط.

وكان مركز شرطة دمياط تلقى بلاغاً بالعثور على جثة لشخص مجهول بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام.

وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه (نجار - مقيم بدائرة المركز)، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصاً له معلومات جنائية مقيماً بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وأقر بسابقة عمله مع المجني عليه بإحدى ورش الموبيليا، ونظراً إلى علمه بامتلاكه دراجة نارية عقد العزم على التخلص منه وسرقة الدراجة.

وفي سبيل تنفيذ مخططه استدرجه وقابله بمكان العثور، واستقل دراجته، وعقب ذلك تعدى عليه بالضرب بآلة حديدية، واستولى على الدراجة النارية، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وباع الدراجة النارية.

وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المحمولين الخاصين بالمجني عليه، والأداة المستخدمة، وكذا الدراجة النارية المستولى عليها ومبلغ مالي من متحصلات بيعها.

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