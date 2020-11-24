بالفيديو.. الجمارك الكويتية تضبط شحنة أسماك إيرانية ملغمة بالمخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت إدارة الجمارك العامة الكويتية، اليوم الاثنين، ضبطها شحنة أسماك محشوة بمخدر الشبو، وصلت إلى إيراني مقيم بالكويت عبر الشحن الجوي.

وقالت صحيفة «الراي» الكويتية نقلاً عن مصدر أمني، إن إيرانياً تسلّم عبر الشحن الجوي كمية من الأسماك وصلته جواً من بلاده، وبعد تسلمها ومعاينتها ساوره الشك في أمرها، لوجود فتحات في بطنها واحتوائها على أكياس مدورة، فتوجه إلى مخفرين، حتى يخلي مسؤوليته، وبإبلاغ الأمنيين بالواقعة، أخبروه أن الأمر ليس من اختصاصهم، وعليه مراجعة الجهة المعنية.

وتابع المصدر الأمني أن الإيراني قصد إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة العامة للجمارك، وبفحص محتوى الشحنة اتضح أنها ملغومة بمخدر الشبو، فتم تسجيل محضر، وأحيلت الكمية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأضاف المصدر أن رجال الإدارة العامة للجمارك فتحوا تحقيقاً في الواقعة، لكشف ملابساتها.

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