العثور على جثماني رجل وخادمه وسط رماد بومبي

المصدر: ا ف ب

قال مسؤولون عن مدينة بومبي التاريخية إن بقايا الهياكل العظمية لما يعتقد أنه رجل ثري وخادم له هربا من ثوران بركان فيزوف قبل ألفي عام تقريبًا عثر عليها في بومبي.

وتم العثور على أجزاء الهياكل العظمية أثناء التنقيب في فيلا أنيقة على مشارف المدينة الرومانية القديمة التي دمرها ثوران البركان عام 79 ميلادية وهي نفس المنطقة التي تم فيها التنقيب عن إسطبل به بقايا ثلاثة خيول في عام 2017.

وقال مسؤولو بومبي إن الرجلين نجيا على ما يبدو من سقوط الرماد الأولي، ثم استسلما لانفجار بركاني قوي وقع في اليوم التالي.

وتم إنشاء قوالب للهياكل العظمية بأكملها، مع الاحتفاظ بالانطباع الذي تركه شكل الضحايا في الرماد الصلب.

ومن خلال دراسة العظام والجمجمة، اتضح ان أحد الضحايا شاب، من المحتمل ان عمره كان ما بين 18 و 25 عامًا، وعموده الفقري به فقرات مضغوطة. قاد هذا الاكتشاف علماء الآثار إلى افتراض أن الشاب كان يقوم بعمل يدوي، مثل عمل العبيد.

وقال مسؤولو بومبي إن الهيكل الاخر، الذي تم العثور عليه في مكان قريب، لشخص كان يتمتع ببنية عظمية قوية، خاصة في منطقة الصدر، وربما كان عمره حوالي ما بين 30 إلى 40 عامًا.

وتم العثور على الهيكلين العظميين في ممر يؤدي إلى درج للطابق العلوي من الفيلا.

وبناءً على انطباع طيات القماش التي خلفت في طبقة الرماد، يبدو أن الشاب كان يرتدي سترة قصيرة مطوية، ربما من الصوف. الضحية الأكبر سنًا، بالإضافة إلى ارتداء سترة، بدا وكأنه كان يضع عباءة على كتفه الأيسر.

وبينما تستمر الحفريات في الموقع بالقرب من نابولي، يحظر على السياح حاليًا دخول الموقع بموجب التدابير الوطنية لمكافحة كوفيد-19.

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