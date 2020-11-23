13 قتيلاً في مجزرتين بكولومبيا

المصدر: ا ف ب

قُتل 13 شخصا على الأقل في مجزرتين وقعتا في منطقتين مختلفتين في كولومبيا، وفق ما أعلنت السلطات أمس الأحد.

ووقعت المجزرتان في مقاطعتي أنتيوكيا في شمال غرب كولومبيا، وكاوكا في الجنوب الغربي، وهما منطقتان تشهدان هذا العام أعمال عنف واسعة النطاق.

ومنذ يناير، شهدت كولومبيا عشرات المجازر، ما يجعل 2020 العام الأسوأ على صعيد حصيلة قتلى أعمال العنف منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلّحة الثورية الكولومبية "فارك"، حركة التمرد السابقة.

وفي بلدة بيتانيا في مقاطعة أنتيوكيا، قُتل خمسة من مزارعي البن وثلاثة أشخاص آخرين في اعتداء استهدف مزرعة، وفق السلطات.

وقال رئيس بلدية بيتانيا كارلوس فيادا لوكالة فرانس برس إن نحو "عشرة أشخاص مدجّجين بالأسلحة... دخلوا غرف المنامة في مزرعة غابرييلا"، و"أطلقوا النار عشوائيا".

ويعتقد أن الهجوم على صلة بتهريب مخدرات.وفي بلدة أرغيليا في مقاطعة كاوكا، قتل مسلّح خمسة أشخاص على الأقل وجرح اثنين في اعتداءات استهدف فيها صالة للبلياردو وحانة وملهى ليليا.



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