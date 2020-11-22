أردنيان يضربان عامل نظافة مسكين ويسلبانه هاتفه المحمول

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم أمس السبت، مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يضربان عامل نظافة مسكين ويسلبانه هاتفه المحمول، وعلى إثر انتشار الفيديو ومطالبات بإيقاف الفاعلين، تحركت قوى الأمن الأردني وألقت القبض عليهما.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، أنه على إثر ورود مقطع فيديو للعاملين في إدارة البحث الجنائي ظهر خلاله شخصان يقومان بالاعتداء على أحد عمال الوطن وسلبا منه هاتفه، حيث جرى تعميم الفيديو على كافة أقسام البحث الجنائي، حيث تبين أنه لم تسجل أية شكوى مماثلة لما ظهر في الفيديو لدى أي منهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبمتابعة التحقيق في الفيديو وبالطرق الفنية، تم تحديد مكان تصويره في مدينة الزرقاء، وتحديد هوية عامل الوطن الذي ظهر خلاله. وتم على الفور التحرك للمكان ومقابلته، حيث أفاد أنه تم الاعتداء عليه في وقت سابق من قبل شخصين لا يعرفهما وأنه لم يتقدم بشكوى حول ذلك.

وتمكن محققو البحث الجنائي وبوقت قياسي من تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما حيث بوشرت التحقيقات لعرضهما على الجهات القضائية المختصة.

وتهيب مديرية الأمن العام بالجميع ضرورة التقدم بشكوى في حال وقوع أي اعتداء أو العلم به على أي من المواطنين، وعدم التردد والابلاغ عن مثل هذه الجرائم، حيث يتم التعامل مع كافة المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة.

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