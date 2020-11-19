اغتصبوا طفلة وسرقوا رئتيها لاستخدامهما في السحر الأسود

أعلنت قوات الشرطة الهندية، الأربعاء، العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعرضت لاغتصاب جماعي، وانتزعت رئتاها لتستخدما في طقوس "السحر الأسود".

وبحسب موقع "آسيا نيوز" فقد عثر على الطفلة التي اختفت منتصف الشهر الجاري في ولاية أوتار براديش شمال البلاد، وبدت على جثتها آثار التعذيب، كما فتح قفصها الصدري، وسرقت رئتاها.

وقالت الشرطة إن رئتي الفتاة المغتصبة أزيلتا لأداء بعض الطقوس السحرية، حيث يسود اعتقاد خاطئ بأن العضوين يساعدان المرأة على إنجاب الذكور.

وتمكنت السلطات من اعتقال شخصين اعترفا بإقدامهما على الجريمة، كما ألقي القبض على زوجة أحدهما لتسترها على الحادثة وعدم إبلاغها الشرطة، بحسب ما نقلت سكاي نيوز.

وتشير أحدث البيانات الحكومية، التي نُشرت في يناير، إلى أن السلطات الهندية كانت تتلقى في عام 2018 بلاغا عن تعرض امرأة لحادث اغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط.

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