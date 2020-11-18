بلاغ ضد متهم أجبر طفلة على تدخين الحشيش في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلَّم النائب العام المصري، اليوم، بلاغاً من المحامي ياسر قنطوش ضد متهم أجبر طفلة على تعاطي الحشيش وتحرش بها، للمطالبة بمنعه من السفر حتى انتهاء التحقيقات معه.

كانت مقاطع فيديو أظهرت المتهم حال تعاطيه مخدر الحشيش مع طفلة صغيرة، وتصويرها في وضع مخل وهو يضع سيجارة الحشيش في فمها، ما أثار غضباً عارماً لانتهاكه حقوق الطفلة البريئة.

وأوضحت صحيفة "الدستور" أن المتهم، وفقاً للبلاغ، تعدى على الطفلة بشكل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لافتةً إلى أنه سيتم تقديم المشكو في حقه للمحاكمة بتهمة الإخلال بالآداب العامة في المجتمع المصري.

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