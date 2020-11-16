مستشار قانوني يكشف عقوبة «سفاح الجيزة»

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المستشار القانوني إسماعيل بركة أن "سفاح الجيزة" سيُحاكم في كل جريمة قتل ارتكبها على حدة، موضحاً أن الجرائم غير مرتبطة ببعضها في أشخاص أو زمان محدد.

وقال بركة، بحسب صحيفة "الدستور"، إن المتهم اعترف بقتل صديقه منذ 5 سنوات، ثم قتل زوجته بعدها بـ4 أشهر، وتخلص من بقية الضحايا في أوقات مختلفة، لافتاً إلى أن العقوبة المقررة للمتهم هي الإعدام.

وكان المتهم اعترف في التحقيقات بقتل شقيقة إحدى زوجاته التي اختفت في ظروف غامضة منذ عدة سنوات، ودفن جثتها في مقبرة داخل شقة ببولاق الدكرور، لارتباطه بها وتهديدها بفضح أمره مع اقتراب زواجه من شقيقتها، فقرر قتلها ودفن جثتها.

واعترف المتهم أيضاً بقتل عاملة بمكتبه في الإسكندرية، بعد وعده بالزواج بها، والاستيلاء على 45 ألف جنيه من مالها، وتهرب من الارتباط بها، ثم قتلها ودفن جثتها داخل مخزن.

وذكر أنه قتل عاملة بمحل أدوات كهربائية تبلغ من العمر 33 سنة، مقيمة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، وسرق منها 45 ألف جنيه، وعند إلحاحها باستعادة المبلغ استدرجها إلى مخزن في الإسكندرية، وخنقها.

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