يلقي عشيقته من الطابق السابع

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت نيابة القاهرة الجديدة في مصر، اليوم، باستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بفتاة ألقاها عشيقها من الطابق السابع في منطقة التجمع.

وذكرت صحيفة "الدستور" أن قاضي المعارضات أمر بتجديد حبس 4 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإلقاء فتاة من الطابق السابع.

وكشفت معاينة نيابة القاهرة الجديدة أن المجني عليها فتاة عشرينية ترتدي ملابسها كاملة ولديها كسور متفرقة بكل أنحاء جسدها أدت إلى وفاتها على الفور.

وأكد مصدر أمني أن الفتاة تنتني إلى جنسية عربية، وكانت على علاقة بشاب من جنسيتها، وكانا يتقابلان منذ سفرهما إلى مصر بمنطقة التجمع.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بسقوط فتاة من الطابق السابع، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بحقهم، وتولت النيابة التحقيق.

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