اعتقال شخص يصور وينشر أفعاله الخادشة للحياء في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات شرطة العاصمة السعودية، مساء أمس الأحد، القبض على مواطن ينشر فيديوهات وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء وتمس بالآداب العامة.

وفي التفاصيل، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله.

وأفاد المتحدث بأن قوات الشرطة ألقت القبض عليه، وتبين أن مواطن سعودي، في العقد الرابع من العمر. مشيراً إلا أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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