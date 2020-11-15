أم تناشد إنقاذ ابنها في الأردن والأمن يتدخل

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم أمس السبت، مقطع فيديو يظهر سيدة تطالب فيها بإنقاذ ابنها "الحدث" من بين أيدي مجموعة خطفته واعتدت عليه بالضرب.

وفي التفاصيل، فقد أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، تفاصيل القضية التي ذكرتها إحدى السيدات من خلال فيديو جرى تداوله، وناشدت خلاله بخصوص قضية لابنها، موكداً أن القضية جرى التحقيق فيها وإحالتها وكافة أطرافها إلى القضاء للفصل بها.

وأضاف الناطق أن القضية تتلخص في وقوع مشاجرة، ادعى خلالها عدة أشخاص، قيام ابن تلك السيدة بالاعتداء على أحدهم بواسطة أداة حادة في لواء الرصيفة، حيث قاموا على إثر ذلك بالاعتداء عليه وخطفه بحسب ادعاء "الحدث" ابن تلك السيدة.

ونوه الناطق بأنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية من قبل المركز الأمني وقسم الأحداث وحماية الأسرة، وجرى إيداع القضية وكافة الأطراف فيها للقضاء في حينه، وجرى توقيفهم مدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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