وفاة طفلين سقطا في حفرة امتصاصية في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي طفلان حتفهما بعد سقوطهما في حفرة امتصاصية في منطقة طبقة فحل في الأردن، وتم إنقاذ اثنين آخرين سقطا في الحفرة ذاتها مساء أمس الجمعة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد لكوادر الدفاع المدني العاملة في غرب إربد بسقوط عدد من الأطفال داخل إحدى الحفر الامتصاصية في منطقة طبقة فحل، حيث تم على الفور التحرك إلى المكان.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إخراج أربعة أطفال من داخل الحفرة. اثنين منهم تبين أنهما فارقا الحياة (6، 4) سنوات فيما أُسعِف الاثنان الآخران إلى المستشفى وهما قيد العلاج الآن.

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