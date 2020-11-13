مصرع مائة شخص فى تحطم سفينتين قبالة السواحل الليبية

المصدر: وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع مايقرب من مائة شخص وذلك فى حادث تحطم سفينتين لمهاجرين قبالة سواحل خمص وصرمان الليبيتين .

وأشارت المنظمة فى تقرير لها اليوم من جنيف إلى أن العدد الجديد يرفع حصيلة وفيات البحر المتوسط إلى أكثر من 900 شخص .

ونوهت إلى أن الضحايا كان من بينهم العديد من النساء والأطفال وأن فرقها على الارض تقوم بمساعدة 47 ناجيا جلبهم الصيادون وخفر السواحل الى الشاطئ فى حين تم انتشال 31 جثة من بينها جثة طفل صغير .

وسجلت المنظمة تحطم مالايقل عن ثمان سفن أخرى فى وسط البحر المتوسط منذ 1 اكتوبر الماضى .

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