مصرع 4 أطفال حرقاً بسبب دخان السجائر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقى أربعة أطفال مصرعهم حرقا في شقتهم، بسبب دخان السجائر.

وكشفت الشرطة البريطانية تفاصيل الحادث المروع الذي أسفر عن وفاة أربعة أطفال داخل شقتهم السكنية، بمدينة ستافورد.

وأفادت الشرطة بأنها ألقت القبض على زوجين لاتهامهما بالإهمال في رعاية أبنائهم الأربعة، وتركهم يحترقون في المنزل وشرب المخدرات التي أودت بحياة أولادهم.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى وفاة إيلي هولت، 8 سنوات، كيغان يونيت، 6 سنوات، تيلي روز يونيت، 4 سنوات، وأولي يونيت 4 سنوات جميعا حرقا، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وأكد التقرير الطبي أن السبب الأساسي الذي تسبب في الحريق هو دخان السجائر الذي ظن الأب والأم أنه انطفأ، ولكن في الحقيقة كان هناك شرارة بسيطة لم تنطفئ كانت تصدر الدخان.

وقالت الشرطة إن "الأب والأم لم يلتفتا إلى أن الأطفال يشاهدون التلفاز، وغادرا الغرفة، واشتعلت النيران في الأطفال الأربعة وهم نائمون واستيقظوا على تلك الكارثة".

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