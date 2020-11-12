مصر.. نشر صورة الشاب المسيء للرسول بعد القبض عليه

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مدرس بمحافظة الإسماعيلية يدعى يوسف هاني والمعروف بـ "جو هاني" على خلفية اتهامات منسوبة إليه بالإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للشاب يوسف هاني، والذي تسبب في أزمة كبيرة بمصر خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة اليوم السابع فقد طلبت النيابة العامة المصرية تحريات مباحث قطاع الأمن الوطني بشأن الواقعة، وتحفظت جهات التحقيق على هاتف المتهم لفحصه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا مؤخرًا تعليقات للمدرس تضم إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك على خلفية دعوات المقاطعة للمنتجات الفرنسية ردًا على الرسوم المسيئة للرسول.

وتصدر وسم طالب بمحكمة يوسف هاني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما تلقت النيابة العامة بلاغًا ضده بتهمة ازدراء الأديان.

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