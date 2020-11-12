تفاصيل حادث تحطم مروحية في سيناء وجنسيات الضحايا

المصدر: وكالات

أعلنت "قوة المراقبة متعددة الجنسيات" في سيناء، اليوم الخميس، أن حادث تحطم طائرة هليكوبتر في شبه جزيرة المصرية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص- ستة أمريكيين وفرنسي ومواطن تشيكي.

وقالت القوة في بيان نشر على موقعها على الانترنت: "خلال مهمة روتينية بالقرب من شرم الشيخ بمصر كان هناك 9 من أفراد القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر".

وتابع البيان: "نشعر بحزن عميق للإبلاغ عن مقتل 8 من أفراد القوة المتعددة الجنسيات بالزي الرسمي؛ 6 مواطنين أمريكيين وفرنسي وتشيكي. نجا أحد أعضاء القوة المتعددة الجنسيات -أمريكي- وتم إجلاؤه طبيا. وتم حجب الأسماء في انتظار إخطار الأقارب".

وأضاف أن القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون ستفتح تحقيقا لتحديد سبب الحادث.

واختتم البيان" في هذه المرحلة، لا توجد معلومات تشير إلى أن التحطم لم يكن سوى حادث. نحن نقدر كثيرا تعاون ودعم مصر وإسرائيل".

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