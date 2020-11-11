يبتلع حفنة براغي للخضوع لفحص كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت مجلة "ميلووكي جورنال سنتينل"، أن أحد سكان مدينة ساوث ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، ابتلع حفنة من البراغي لتعجيل اختبار إصابته بفيروس كورونا من عدمها.

ففي مساء 13 أكتوبر، دخل رجل عمره 36 عاما إلى محطة وقود في غرينفيلد بولاية ويسكونسن، وقال إنه ابتلع بعض البراغي وطلب الاتصال بالإسعاف. وفقا لروسيا اليوم.

ولاحقا أوضح الرجل أنه يريد اختبار إصابة بفيروس كورونا، ولم يجد مكانا يمكن إجراء الاختبار فيه ولذلك قرر ابتلاع البراغي على أمل الوصول إلى المستشفى بسرعة.

ووصلت الشرطة والطوارئ إلى محطة الوقود ونقل الرجل إلى المستشفى في حالة مستقرة وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.

وأوضحت الشرطة، أن الرجل لم يحاول الانتحار ولم تشر إلى تحقق رغبته في الخضوع للفحص من عدمه.

وذكرت المجلة أنه توجد في مدينة ساوث ميلووكي مؤسسة واحدة فقط تجري اختبارات كورونا وكانت مغلقة وقت الحادث.

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