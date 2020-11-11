عصابة تسطو على مكتب جمارك في ألمانيا وتسرق 6,5 مليون يورو

المصدر: أ ف ب

أعلن محققون ألمان الأربعاء إطلاق عملية مطاردة لاعتقال اشخاص مشتبه بمشاركتهم في سرقة 6,5 مليون يورو (7,6 مليون دولار) نقدًا خلال عملية سطو استهدفت مكتب هيئة الجمارك في غرب البلاد.

وقالت الشرطة في بيان "تم التخطيط والاقتحام بشكل احترافي: استخدم ثلاثة مهاجمين مجهولين عملية حفر للوصول إلى الخزنة من غرفة مجاورة في قبو المبنى".

وقعت عملية السرقة، التي استهدفت مكتب هيئة الجمارك في مدينة دويسبورغ في غرب البلاد، الأحد 1 نوفمبر.

وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا أصوات حفر حوالي الساعة السادسة صباحًا.

بعد ثلاث ساعات، شوهد ثلاثة رجال يرتدون ملابس وقبعات داكنة وهم يدخلون ويخرجون من المبنى لتحميل أشياء في شاحنة بيضاء ذات أبواب منزلقة. ثم تركوا المكان بواسطة الشاحنة.

ولاحظ شاهد آخر رجلاً يسير في أرجاء مكتب الجمارك قبل ركوب سيارة والانطلاق في نفس اتجاه الشاحنة.

ونشرت الشرطة صور الرجل التي التقطها الشاهد وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف يورو مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه بهم.

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