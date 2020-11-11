مصر.. الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي فى قضية اغتصاب سيدة أمام زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم، في قضية اغتصاب زوجة داخل المقابر أمام زوجها لفضيلة المفتي، وتأجيل نطق الحكم ضد ثلاثة آخرين لشهر ديسمبر المقبل لحين استكمال التقارير الخاصة بهم.

ترجع وقائع القضية التي اهتز لها الرأي العام والشارع الإسماعيلاوي في مصر، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان، بقيام أحد الأشخاص بالإبلاغ عن تعرض زوجته للاغتصاب أمام عينيه أثناء وجوده داخل مقابر الشهداء، على أيدي مجهولين بحسب بوابة الأهرام القاهرية.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي ضم العقيدين خالد حبيب رئيس المباحث العامة، وهشام الشريف مفتش المباحث والمقدمين أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات، ومروان الطحاوي رئيس مباحث قسم ثالث لسرعة كشف الجريمة الشنعاء، وتبين لهم أن المجني عليها تدعى "ع" 25 سنة وزوجها "ك" 27 سنة يعملان "نباشين".

وأضافت التحريات، أن الزوج أثناء قيامه بجمع المخلفات بصحبة زوجته اختفى التروسيكل الذي يمتلكه ويحمل بضاعته عليه فتوجها للبحث عنه داخل مقابر حي الشهداء وسط مدينة الإسماعيلية العاصمة.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج فوجئ بأربعة أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء في وجهه وقام ثلاثة بشل حركته والتعدي عليه بينما قام الرابع باغتصاب زوجته في وجوده دون رحمة بالرغم من توسلاتها أن يتركها وحالها، لكنه أبى أن يستمع لها وأصر على القيام بجريمته الشنعاء.

وبعرض التحريات على النيابة، تم استصدار إذن لضبط الجناة وأعد النقباء شريف لطفى ومصطفى الهادي ومحمود عبد الفتاح معانو مباحث قسم ثان خطة أمنية محكمة ونجحوا في التوصل للمتهمين لهم وتبين أن المغتصب يدعى "ع.غ" وشهرته إسلام 28 سنة –عاطل، ومعه أصدقاؤه ع.ي 17 سنة –عاطل، وك.أ 16 سنة –عاطل، وأ.م 16 سنة –عاطل، وجميعهم سيئو السمعة، وبإحالتهم إلى شريف معتز رئيس نيابة ثان وثالث، أمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق والتجديد لهم في الميعاد وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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