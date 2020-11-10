نجا من محاولة الاغتيال الأولى ومات في الثانية.. مقتل صحافي فلبيني

المصدر: أ ف ب

قتل صحافي فلبيني كان نجا من محاولة سابقة لاغتياله من خلال التظاهر بأنه ميت، أمام منزله الثلاثاء وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المسؤول في الشرطة كريستيان ألوكود لوكالة فرانس برس إن فيرجيليو ماغانيز (62 عاما) الذي كان معلقا في محطة "دي دبيو بي آر" الإذاعية في مقاطعة بانغاسينان (شمال)، تعرض لست طلقات نارية من مسلحين على دراجة نارية، وقد توفي على الفور.

ودان الاتحاد الوطني للصحافيين في الفلبين جريمة القتل وهي الثامنة عشرة من نوعها منذ تولي الرئيس رودريغو دوتيرتي السلطة في العام 2016.

وأوضح الاتحاد "مقتله هو دليل على أن حرية الصحافة ما زالت موجودة في البلاد".

وقالت الشرطة إن الدافع وراء جريمة القتل لم يتضح بعد.

وأشار الاتحاد إلى أن ماغانيس نجا من حادثة إطلاق نار في العام 2016 "بتظاهره بالموت" بعد إصابته بالرصاص.

وكتبت ملاحظة تركت في مكان الحادث خلال المحاولة الأولى لاغتياله "أنا مخدر، لا تفعلوا مثلي".

وكانت تعتبر هذه الرسائل شائعة في عمليات القتل خلال ذروة معركة الحكومة ضد المخدرات غير المشروعة والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وتعد الفليبين من أخطر دول العالم على الصحافيين وعادة ما يطلق سراح معظم القتلة.

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