فيديو مروع ..طالب مصري يدهس أسرة أوكرانية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مقطع فيديو، تعرض أسرة أوكرانية للدهس أسفل عجلات سيارة يقودها طالب مصري يقيم في أوكرانيا، بينما كانوا ينتظرون عبور الطريق، حيث كان يسير بسرعة عالية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح خطيرة.

وكان الطالب المصري علي هندى قد اصطدم بسيارته أسرة أوكرانية وشخصاً آخر كانوا ينتظرون لعبور الطريق فى مدينة خاركي، حيث ترك المرأة في غيبوبة مصابة بجروح خطيرة في الرأس بينما تعرض الصبي البالغ من العمر تسع سنوات لكسر في ساقيه وتم نقل الرجل الآخر إلى المستشفى، بحسب العربية نت.

ويواجه السائق وهو مهندس طيران، سبق الإفراج عنه بكفالة لطعن فتاة داخل محطة مترو، عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن بتهمة القيادة الخطرة، كما ورد عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يُذكر أن السلطات الأوكرانية تسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعات والحصول على تصاريح إقامة، حيث أشار نائب وزير الداخلية أنطون هيراشينكو أنه يجب متابعة سلوكيات الطلاب الأجانب الذين يحصلون على الإقامة.

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