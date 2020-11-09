مصر.. إحالة قاتل طفل سوداني إلى محكمة الجنايات

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمداً مع سبق الإصرار إلى محكمة الجنايات المختصة.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الأدلة على نسبة الاتهام إليه من شهادة أربعة شهود، وإقرار المتهم بارتكابه الجريمة في تحقيقات "النيابة العامة" وأمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مد حبسه احتياطيًّا، وما أثبته تقرير "أبحاث التزييف والتزوير" من كتابة المجني عليه للأوراق التي عثر عليها بمسرح الحادث، والتي تضمنت إفصاحًا عن عزمه على قتل المتهم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مرتكب الجريمة كان على خلاف مالي مع والد الطفل.

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