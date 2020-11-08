يقتل زوجة شقيقه لاعتقاده بأنها قتلت والدته

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم عامل بمنطقة حلوان في مصر على قتل زوجة شقيقه بعدد كبير من الطعنات لاعتقاده بأنها قتلت والدته.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً من المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بوجود جثة لسيدة مسنة مقتولة في إحدى الشقق.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وعُثر على جثة ربة منزل مقتولة بعدد كبير من الطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، ودلت التحريات على أن المتهم مهتز نفسياً.

وأكدت التحريات، بقيادة النقيب أحمد الدالي، معاون مباحث القسم، أن المتهم اتصل بشقيقه عقب الواقعة، وأخبره بقتل المجني عليها، لاعتقاده بقيامها بقتل والدته.

وأشارت إلى أن المجني عليها حسنة السمعة، وأن المتهم تنتابه هلاوس منذ فترة، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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