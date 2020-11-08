يقتل زوجة شقيقه لاعتقاده بأنها قتلت والدته
أقدم عامل بمنطقة حلوان في مصر على قتل زوجة شقيقه بعدد كبير من الطعنات لاعتقاده بأنها قتلت والدته.
وذكرت صحيفة "الشروق" أن اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً من المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بوجود جثة لسيدة مسنة مقتولة في إحدى الشقق.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وعُثر على جثة ربة منزل مقتولة بعدد كبير من الطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، ودلت التحريات على أن المتهم مهتز نفسياً.
وأكدت التحريات، بقيادة النقيب أحمد الدالي، معاون مباحث القسم، أن المتهم اتصل بشقيقه عقب الواقعة، وأخبره بقتل المجني عليها، لاعتقاده بقيامها بقتل والدته.
وأشارت إلى أن المجني عليها حسنة السمعة، وأن المتهم تنتابه هلاوس منذ فترة، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه.
وبالعرض على اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.