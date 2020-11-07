القبض على 3 أشخاص استولوا على مبالغ من صراف آلي بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض اليوم "السبت"، إلقاء القبض على 3 اشخاص تورطوا بارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منصراف آلي. بحسب صحيفة الرياض.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين، وقد تم القبض عليهم " ثلاثة سعوديين، جميعهم في العقد الثالث من العمر"، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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