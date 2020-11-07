"أم" بلا قلب تعذب طفلها ببشاعة حتى الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة غريبة ونادرة الحدوث من أم منزوعة الرحمة لقي طفل حتفه اليوم الجمعة، إثر تعرضه للضرب والتعذيب، على يد والدته، في كفر الدوار بمحافظة البحيرة بمصر.

واستقبل مستشفى كفر الدوار المركزي، "مصطفى ك.ع" 5 أعوام صحبة والدته، ولفظ أنفاسه بمجرد وصوله، ووفق موقع مصراوي ادعت الأخيرة تعرضه لحالة إغماء، وحاولت مغادرة المستشفى قبل توقيع الكشف الطبي عليه، إلا أن أطباء قسم الاستقبال لاحظوا آثار تعذيب على جسد الطفل، وأبلغوا الجهات الأمنية، وجرى التحفظ على الأم لحين وصول التقرير النهائي للطب الشرعي.

وقالت مصادر طبية، إن التقرير المبدئي أفاد بوجود آثار جروح بالوجه والساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخلع أظفر البنصر باليد اليسرى وكذا جروح دائرية بالجسم نتيجة إطفاء سجائر.

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