الكويت..سجن موظف مصري اخترق موقع مجلس الأمة

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، بسجن موظف مصري بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لمدة 5 أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة اختراق النظام الإلكتروني لموقع المجلس أثناء إلقاء الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمته لافتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، فقد تمكن الموظف المصري من اختراق شبكة معلومات المجلس، آنذاك، وإيقاف حسابات المدير المسؤول أثناء كلمة الأمير الراحل.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة تتمثل في الحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

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