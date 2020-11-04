يفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي بعد وفاته بكورونا!

المصدر: د ب ا

لا يواجه مسؤولو الانتخابات في ولاية نورث داكوتا مشاكل متعلقة بعدم اكتمال فرز الأصوات، مثل الكثير من الولايات، ولكن مشكلتهم هي فوز رجل متوفى بمقعد في مجلس النواب.

وكان ديفيد انداهل قد توفي في أكتوبر عن عمر يناهز / 55 عاما/ جراء إصابته بفيروس كورونا، ولكن اسمه كان مدرجا بالفعل في أوراق الاقتراع، ولم تكن هناك وسيلة لإزالته.

ووقت وفاته، قال مسؤولو الانتخابات إنهم غير متأكدين بشأن الكيفية التي سوف يتعاملون بها في حال فوز انداهل.

وكان انداهل اليوم ضمن أعلى مرشحين حصولا على الأصوات في سباق مجلس النواب في المنطقة 8 بالولاية، حيث حصل على 5ر35 % من الأصوات. وفي هذا السباق، يفوز أعلى مرشحين اثنين حصولا على الأصوات بالمقاعد.

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