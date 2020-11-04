طفل يتسبب بمقتل سيدتين في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب طفل لا يتجاوز 16 عاماً من عمره في مقتل سيدتين وإصابة آخر خلال حادث سير وقع بمحافظة سوهاج في مصر

وذكرت صحيفة "الدستور" أن النيابة العامة المصرية قد أُخطرت، في الأول من نوفمبر الجاري، باصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بسيدة ودراجة آلية يستقلها اثنان بشارع الجرجاوية دائرة قسم أول سوهاج، وهروب قائد السيارة، وأسفر الحادث عن وفاة سيدتين وإصابة آخر.

وأكدت تحريات الشرطة تسبب قائد المركبة في وفاة سيدة كانت تستقل الدراجة وأخرى كانت تسير بموقع الحادث وإصابة قائد الدراجة.

وسألت النيابة العامة قائد الدراجة، فشهد باصطدام المركبة به من الخلف بغتة، وسألت شقيقة المتوفاة التي كانت تسير بموقع الحادث، فشهدت أن السيارة صدمت شقيقتها ودفعتها لأمتار، ثم رأتها أسفلها عقب توقفها.

وشاهدت النيابة العامة تصويراً للحادث سجلته إحدى آلات المراقبة، ظهر منه سير المركبة المتسببة في الحادث بسرعة عالية خلال مرور سيدتين بالطريق فصدمت إحداهما، ثم توجهت إلى الناحية الأخرى من الطريق وصدمت دراجة آلية مارة بالطريق.

وأمكن ضبط قائد المركبة وقت الحادث، وهو طفل عمره 16 عاماً، واستجوبته النيابة العامة فيما نُسب إليه من اتهامات، فادعى توقفه خارج المركبة وقت الحادث، وأنه فُوجئ بتحركها وحدها ومن ثَمَّ وقوع الحادث.

وتبين من خلال تقرير مصلحة الطب الشرعي خلو عينة المتهم من أي مواد مخدرة، كما تبين من الاستعلام عن بيانات المركبة ملكيتها لآخر بولاية والده تم استدعائه لسؤاله، وطلبت تحريات الشرطة حول شخص مَن مكَّن الطفلَ المتهم من قيادة المركبة وقت الحادث.

وقررت النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات، فحص المركبة المتسببة في الحادث بياناً لما بها من أعطال، وضبط وإحضار مالكها الفعلي وشخص مَن مكن الطفل من قيادتها لاستجوابهما.

وأمرت المحكمة المختصة بمدِّ حبس الطفل قائد المركبة لمدة 15 إضافيّاً على ذمة التحقيقات، ويجري استكمالها.

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