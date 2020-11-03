قتلى وجرحى إثر حريق في محطة للغاز الطبيعي جنوبي الصين

المصدر: د ب ا

صرحت مصادر محلية صينية اليوم الثلاثاء بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، بعد اندلاع حريق في محطة للغاز الطبيعي المسال في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد وقع الحادث في محطة ميناء تيشان للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة مملوكة للشركة الصينية لشبكة أنابيب البترول والغاز (بايب تشاينا).

وتم إخماد الحريق، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ.

ويجري حاليا تحقيق للوقوف على سبب الحادث.

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