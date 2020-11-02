مصر.. حادث مروع يودي بحياة 4 أشخاص بينهم أطفال ذاهبون إلى المدرسة "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب سائق أرعن يقود ميكروباص صغير بوفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين بحادث مروري مروع وقع صباح اليوم في منطقة البدرشين بمصر.

واصطدم الميكروباص بثلاث مركبات في طريق المريوطة -أمام قرية أبوصير بدائرة مركز البدرشين، حيث صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) تسير بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين. بحسب موقع "المصري اليوم".

وقد انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من تلف، وقد سألت النيابة العامة أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت النيابة العامة عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.

بينما استجوبت النيابة العامة قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة.

واستكمالًا للتحقيقات كلفت «النيابة العامة» «مفتش الصحة» بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.

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