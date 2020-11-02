مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بحريق مروع في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب طفلان في حريق مروع أمس الأحد داخل منزل بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا في مصر.

وذكرت أجهزة الأمن في المحافظة، أن حريقاً مروعاً نشب بسبب انفجار عبوة بنزين أودى بحياة 6 أشخاص وأسفر عن إصابة طفلين وهم من عائلة واحدة.

وكشفت صحيفة الأهرام أن عناصر الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدني والإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى داخل القرية بعد احتراق 3 منازل.

وتم نقل جميع الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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