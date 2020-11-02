السيول تجرف السيارات والشاحنات في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

جرفت السيول منطقة أبوعشاب شمال الغردقة المصرية أمس الأحد ، عددا من السيارات والشاحنات.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن مياه السيول الشديدة داهمت عددًا من السيارات والشاحنات بمنطقة أبوعشاب بطريق «الغردقةــ رأس غارب»، حيث تم احتجاز هذه المركبات داخل مياه السيول التي انهمرت من المنطقة الجبلية في اتجاه الطريق والبحر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر إغلاق طريق «رأس غارب- الغردقة»، عصر الأحد، من الاتجاهين، بسبب هطول أمطار غزيرة عند الكيلو 60 بمنطقة جبل الزيت.

كما أعلنت المحافظة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

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