هيئة مكافحة الفساد السعودية ترد على تورط أحد موظفيها بالفساد!

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يسلم جهاز مكافحة الفساد السعودية "نزاهة" من تورط أحد منسوبيه بشبهة فساد ورشوة، حيث أكد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، أن الهيئة وضعت آليات لمراقبة عمل منسوبيها بما يكفل ضمان الأداء والنزاهة وكشف أي خلل والعمل على مبدأ المساءلة لأي موظف داخل الهيئة.

تعليق الحسين جاء رداً في قناة «الإخبارية»، عقب إعلان الهيئة تورط أحد منسوبيها بقضية فساد. مؤكداً أن هذه القضية هي أول قضية داخل الهيئة، مضيفا أن العقوبة على المتورطين في قضايا الفساد تقررها المحكمة المختصة، لافتاً إلى أن الجرائم التي تتصل بالوظيفة العامة تُطبق فيها العقوبة بالحد الأقصى.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الحسين أن الموظفين المتورطين في قضايا الفساد سيتم فصلهم من وظائفهم فور صدور حكم نهائي بثبوت تورطهم في قضية فساد كون ذلك إخلالا بالأمانة.

يُذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نشرت بعد منتصف ليل أمس (الجمعة) بيانا كشفت فيه تورط أحد منسوبيها ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، بقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.

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