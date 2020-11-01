الأرصاد السعودية تحذر من أمطار غزيرة في 8 مناطق

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم الأحد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار تقرير الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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