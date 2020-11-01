يهتك براءة طفلته لمدة أكثر من سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت مباحث مديرية أمن قنا في مصر، اليوم، على مجرم يعمل كهربائياً، بعد اتهامه بالتعدي جنسياً على ابنته التي لا تتجاوز عاماً ونصف العام من عمرها.

وكان قسم نجدة الطفل بمديرية التضامن الاجتماعي، بحسب صحيفة "الشروق"، قد تقدم ببلاغ لمدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، يفيد يفيد بقيام المتهم، البالغ من العمر 44 سنة، بالتعدي جنسياً على طفلته، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن المتهم طلَّق أم المجني عليها منذ 8 أعوام، وتركت له طفلاً وطفلة، وتوفي الطفل منذ سنوات، وعاشت الطفلة مع والدها الذي عمد إلى ترهيبها لمدة أكثر من سنة.

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