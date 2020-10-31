القبض على طفل اعتدى على شرطي مرور في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت قوات الأمن المصرية على طفل بتهمة الاعتداء على فرد شرطة مرور، بعد صدور قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولاً واسعاً لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، بحسب ما نشر موقع "مصراوي" الإخباري.

وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانوناً.

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