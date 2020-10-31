القبض على رجل وفتاة أشهرا السلاح على أحد سالكي الطرق بالسعودية

المصدر: وكالات

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على قائد دراجة نارية وفتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وإشهار سلاح ناري على أحد سالكي الطريق في محافظة الطائف.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري "مسدس" كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق. بحسب صحيفة "الرياض" .

وأضاف: باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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