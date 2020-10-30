شاهد.. إعصار زيتا يدمر منتجع بلايا ديل كار الشهير في المكسيك

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

ضرب إعصار زيتا منتجع شاطئ بلايا ديل كارمن المكسيكي السياحي الشهير، الثلاثاء، وتسبب الإعصار في تضرر كبير للممتلكات والمباني وإغراق الطرقات بالمياه.

وجلب الإعصار، بحسب "يورونيوز"، رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى الساحل الكاريبي للبلاد قبل أن يضعف ليصبح عاصفة استوائية، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع ضحايا.

كلمات دالة:
  • إعصار زيتا ،
  • بلايا ديل كارمن ،
  • الكاريبي،
  • المكسيك
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