شاهد.. إعصار زيتا يدمر منتجع بلايا ديل كار الشهير في المكسيك
ضرب إعصار زيتا منتجع شاطئ بلايا ديل كارمن المكسيكي السياحي الشهير، الثلاثاء، وتسبب الإعصار في تضرر كبير للممتلكات والمباني وإغراق الطرقات بالمياه.
وجلب الإعصار، بحسب "يورونيوز"، رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى الساحل الكاريبي للبلاد قبل أن يضعف ليصبح عاصفة استوائية، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع ضحايا.
شاهد.. إعصار زيتا يدمر منتجع بلايا ديل كار الشهير في #المكسيكhttps://t.co/djG93ksEm0#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZZV0B8ZvE2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 30, 2020
تعليقات