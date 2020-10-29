يقتل أسرته كلها ليخفي فشله في الدراسة

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة بشعة أقدم شاب كندي على قتل أفراد أسرته الأربعة كلهم لمنعهم من اكتشاف أنه يعيش حياة مزدوجة بعد فشله في دراسته الجامعية.

وارتكب منهز زمان مجزرة بحق أسرته، راح ضحيتها كل من والدته موموتاز بيجوم (50 عاماً)، ووالده مينروز زمان (59 عاماً)، وشقيقته ماليسا زمان (21 عاماً) وجدته فيروزا بيغوم (70 عاماً) في يوليو 2019.

واختار منهز من ماركهام في كندا تنفيذ جريمته قبل يوم واحد من الموعد المفترض لتخرجه من جامعة يورك بدرجة الهندسة كما كانت أسرته تعتقد، لكن الحقيقة التي خفيت عنهم أنه كان قد ترك الجامعة بسبب فشله في الحصول على الدرجات التي يحتاجها للنجاح، وكان يمضي أيامه في مركز تسوق محلي وصالة ألعاب رياضية ويمارس ألعاب الفيديو.

وبعد ارتكاب الجريمة، أرسل رسائل نصية إلى أصدقائه عبر الإنترنت قائلاً إنه كان يخطط لفعل هذا لمدة 3 سنوات، وسارع أصدقاؤه لتنبيه الشرطة التي عثرت على جثث الضحايا الأربعة في منزل العائلة، وفقاً لموقع 24 الإخباري.

وفي الشهر الماضي، أقر زمان بأنه مذنب في جريمة قتل والدته من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الأولى لجدته وشقيقته ووالده، وأخبر الشرطة أنه قتل والدته حوالي الساعة الثالثة مساءً يوم 27 يوليو وقتل جدته بعد ساعة، ثم جلس يلعب ألعاب الفيديو منتظراً عودة والده وشقيقته إلى المنزل ليكمل جريمته البشعة.

ويواجه زمان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً عن قتل والدته، و25 عاماً عن كل جريمة من الجرائم الثلاث الأخرى، وقد تصل المدة التي سيقضيها خلف القضبان إلى 100 عام في حال أدين بالجرائم الأربعة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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