انفجار نيزك كبير في سماء روسيا
رأى أهالي مدينة أوخا بشمال جزيرة سخالين الروسية في أقصى شرق روسيا ضيفا فضائيا غامضا انفجر مساء أمس في سماء المدينة.
انفجار #نيزك كبير في سماء #روسياhttps://t.co/o5pyw3iHXn#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Uav5GTLLke— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2020
وتمكن البعض من تصوير هذا الانفجار ومنهم أحد سكان مدينة أوخا الذي صور بواسطة كاميرا سيارته مقطع فيديو لنيزك كبير انفجر في السماء ونشره على يوتيوب. وفقا لروسيا اليوم.
وقال الرجل إنه سار مساء يوم 28 أكتوبر في شارع دزيرجينسكي حيث التقط وميضا ساطعا ظهر في سماء المدينة وأثرا مضيئا ناتجا عن الانفجار، وأضاف أنه لم يسمع صوتا مدويا يسببه عادة الانفجار.
وقال الباحث في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتان أسمويت:" إن الظاهرة التي صورها سائق السيارة في شمال سخالين هي سقوط نيزك بحجم متر أو مترين". وأوضح أن مثل هذه النيازك لا تبلغ عادة سطح الأرض وتنفجر في الجو.