انفجار نيزك كبير في سماء روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

رأى أهالي مدينة أوخا بشمال جزيرة سخالين الروسية في أقصى شرق روسيا ضيفا فضائيا غامضا انفجر مساء أمس في سماء المدينة.

وتمكن البعض من تصوير هذا الانفجار ومنهم أحد سكان مدينة أوخا الذي صور بواسطة كاميرا سيارته مقطع فيديو لنيزك كبير انفجر في السماء ونشره على يوتيوب. وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرجل إنه سار مساء يوم 28 أكتوبر في شارع دزيرجينسكي حيث التقط وميضا ساطعا ظهر في سماء المدينة وأثرا مضيئا ناتجا عن الانفجار، وأضاف أنه لم يسمع صوتا مدويا يسببه عادة الانفجار.

وقال الباحث في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتان أسمويت:" إن الظاهرة التي صورها سائق السيارة في شمال سخالين هي سقوط نيزك بحجم متر أو مترين". وأوضح أن مثل هذه النيازك لا تبلغ عادة سطح الأرض وتنفجر في الجو.

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