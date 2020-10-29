مصرع طفلين مصريين تحت عجلات القطار بسبب بابجي

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي طفلان مصريان مصرعهما أسفل عجلات عربة قطار بسبب انشغالهما في لعبة بابجي، وارتدائهما سماعات الأذن أثناء جلوسهما على شريط السكة الحديد المار بعزبة عسكر، التابعة لدائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، مما تسبب في عدم سماعهما صوت القطار.

وكشفت التحريات أن الطفلين ( 12و13 عاماً ) انشغلا في لعبة بابجي وجلسا على شريط السكة الحديد، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأضافت أن ارتداءهما سماعات الأذن اثناء جلوسهما على شريط السكة الحديد تسبب في عدم سماعهما صوت القطار اثناء اقترابه منهما فلقي مصرعهما متأثرين باصابتهما.

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