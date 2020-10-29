بالفيديو.. الإعصار زيتا يبدأ باجتياح أمريكا ويوقع أولى ضحاياه

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ الإعصار زيتا عصر أمس الأربعاء باجتياح لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة بعدما دخل البرّ الأمريكي من ساحل الولاية المطلّة على خليج المكسيك ترافقه رياح بلغت سرعتها 175 كلم/ساعة، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير.

وزيتا، العاصفة الحادية عشرة التي تضرب الولايات المتحدة هذا العام، دخل اليابسة من بلدة كوكودري الواقعة على بعد 100 كلم جنوب مدينة نيو أورلينز في جنوب شرق لويزيانا، الولاية التي ضربتها هذا العام سبع عواصف بدرجات متفاوتة.

وزيتا إعصار من الفئة الثانية على مقياس من خمس درجات تصاعدية.

وأصدرت السلطات تحذيراً من الإعصار يشمل المناطق الممتدّة على مسافة 300 كيلومتر من مدينة مورغان في لويزيانا إلى الحدود بين ولايتي ميسيسيبي وألاباما.

وحذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقرّه في ميامي بولاية فلوريدا من أنّ الإعصار سيتسبّب بالإضافة إلى الرياح العاتية والأمطار الغزيرة بأمواج عاتية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي سبتمبر، بدأ خبراء الأرصاد الجوية باستخدام الأبجدية اليونانية لتسمية الأعاصير بعدما استنفدت قائمة الأسماء اللاتينية التي يتمّ إعدادها سنوياً بصورة مسبقة.

ومع ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات، تزداد قوة الأعاصير بحسب علماء يتوقعون ارتفاعاً في نسبة الأعاصير من الفئتين الرابعة والخامسة الأكثر تدميراً.

في غضون ذلك، أكدت السلطات في ولاية لويزيانا الأمريكية تسجيل أول حالة وفاة جراء الإعصار زيتا، في الولايات المتحدة.

وأفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) بأن الوفاة تعود إلى رجل (55 عاما) ، موضحة أنه لقي حتفه صعقا بالكهرباء بسبب خطوط كهرباء أسقطها الإعصار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز